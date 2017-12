1997 war eines der letzten Jahren in denen sich in den Jahrescharts der Groove-LeserInnen sowohl reine Clubtracks, als auch Crossover-Pop-Hits befanden. Tracks von Plastikman und DJ Naughty finden sich in den Top Ten von 1997 ebenso wie Daft Punks „Around The World“ und Ultra Nates „Free“, die nicht zuletzt auch dank MTV und Viva damals zu Mainstream-Erfolgen wurden. Wie heißt es in Laurent Garniers „Flashback“ (mit dem kongenialen Video von Quentin Dupieux alias Mr. Oizo): „Listen to my groove…“

VorherigeNächste 10. Laurent Garnier – Flashback 9. Plastikman – Panikattack 8. Members of Mayday – Sonic Empire 7. Reprazent – Brown Paper Bag 6. DJ Naughty – Gigolo Style 5. Green Velvet – Destination Unknown 4. Ultra Nate – Free 3. Daft Punk – Around The World 2. Blaze – Lovelee Dae 1. I-F – Space Invaders Are Smoking Grass