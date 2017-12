3. Trance Wax – Trance Wax 3 (Trance Wax)

Mit seinen Trance Wax Platten hat der in Belfast lebende DJ und Producer Garry McCarney, der bislang Platten unter seinem Ejeca-Alias auf Aus Music oder Unknown To The Unknown veröffentlicht hat, einen Nerv getroffen. Dass Trance back is, wird ja seit geraumer Zeit nach jedem Set, in dem ein bekannter Bigroom-DJ wieder mal einen Trance-Klassiker spielt und Clips davon im Netz landen, aufgeregt verkündet. Da kommt so eine Vinyl-Reihe, die mit spielbaren Edits bekannte Früh-90er Trance- und Progressive-Tracks aus der Schmuddelecke holt, natürlich nur recht. Auch der dritte Teil der inzwischen im Secondary Market hoch gehandelten Reihe kommt mit Edits von Sasha / Emersons „Scorpio“, Orbitals „Belfast“, Joy Kitikontis „Joyenergizer“ und Future Sound Of Londons „Papua New Guinea“ als brauchbares Tool für käseliebende DJs.