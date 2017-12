1. Why She?



Katsuhiro Shiraki geht die Dinge gerne langsam an. Muss er wohl auch, in seiner Heimat Hokkaidō ist nämlich nicht sonderlich viel los. Tatsächlich aber mag es der Klangkünstler noch ruhiger und zieht sich für einen ausgedehnten Winterschlaf gerne in seine Flusshütte am Yoichi zurück, wo er sich in der warmen Jahreszeit um die Tomatenzucht kümmert. Die Musik, die der Japaner unter dem Pseudonym Why She? produziert, geht es dementsprechend entspannt und organisch an. Hip Hop und Downbeat bilden einen Referenzrahmen, minimalistischer Folk und dezente Jazz-Untertöne den anderen. Ein Sound, der einerseits das Erbe von japanischen Labels wie Schole weiterträgt und ungleich urbaner klingt – ein kompletter Einsiedler ist Shiraki dann eben doch nicht.