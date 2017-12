Foto: Elisabetta Riccio (Boston 168)

Es gibt ja nichts Schwierigeres, als leicht zu klingen. Boston 168 aber gelingt das seit 2014 mit jeder EP. Ihr retrofuturistischer Acid-Sound ist mal zurückhaltend und mal pompös, stets aber auf nur wenige Elemente reduziert. Kein Wunder eigentlich, dass die beiden Italiener sich mit einer Doppelpack-Single nun als waschechte Phänomenologen beweisen. Auf Phenomena Part 1 für André Kronerts Label Odd Even folgt nun am 09. Januar der zweite Teil des Diptychons, der uns mit gezügelter Melancholie ins neue Jahr stößt. Schon der Opener „Contactor“ setzt auf eine verhallte Kickdrum, dezent eingeworfene Percussions und ein effektvoll eingesetztes Zusammenspiel von Acid-Sequenzen und wirbelnden Drones. Gar nicht so einfach, so leicht zu klingen.

Wir präsentieren Bostons 168s „Contactor“ als exklusive Premiere!



Stream: Boston 168 – Contactor



Boston 168 – Phenomena Part 2 (Odd Even)

01. Contactor

02. Vacuum

03. Cybernetics

04. Futuretro

Format: 12″, digital

VÖ: 09. Januar 2018