6. Benjamin Brunn – Midnight Fantasies Of A Wantless Peacock (Chrome Plated Diamonds)



In der absoluten Reizüberflutung unserer digitalen Umgebungen finden nicht wenige ihr Heil in der strikten Limitierung. So auch Benjamin Brunn, der in diesem Jahr gleich zwei Alben veröffentlichte, die allein auf einem einzigen Synthesizer eingespielt wurden. Pieces From A Small Corner Of Paradise markierte den Start seines Kassettenlabels Chrome Plated Diamonds und beschränkte sich auf die grelle Klangsprache des Korg Poly-800 mkII, während Midnight Fantasies Of A Wantless Peacock mit dem Clavia Nord Modulars G1 und G2 sowie einigen wenigen Casio-Gastauftritten auskam.

Gar nicht reduziert klingt indes das, was Brunn seiner Hardware da entlockt. Zwischen klickernden und klackernden SND-Referenzen und hymnischen Ambient im Aphex Twin-Gedenkmodus reihen sich wunderbare Derivate von Disco, House und Electro auf der abwechslungsreichen Platte, die ebenso farbenfroh klingt wie ihr Cover aussieht. Die Wahl des Formats passt dazu bestens: Brunns Sound ist nur an manchen Stellen von sich aus Lo-Fi, tatsächlich vertragen sich die besonders sterilen und jazzigen Harmonien der beiden Alben wunderbar mit dem Restrauschen, das so ein Tape mit sich bringt. Bleibt nur zu hoffen, dass der Hamburger 2018 seine diskrete Auseinandersetzung mit dem heimischen Gerätepark fortführt.