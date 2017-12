Foto: Salar Kheradpejouh (DVS1)

Nach einem geschäftigen Jahr 2016 war es in den letzten Monaten auffällig still um Indigo Aera. Nun melden sich die Betreiber Jasper Wolff und Maarten Mittendorff allerdings mit Katalognummer 20 zurück und die hat es in sich. Neben Ryan Elliott und Steve Rachmad unter seinem Sterac-Alias nimmt sich auch DVS1 einem Track als Remixer an. „Stellar Cult“ erschien 2015 auf der damals zehnten Katalognummer und widmete sich klanglichen Träumereien, die unter den Händen Zak Khutoretskys komplett geglättet werden. Sein „Stellar Cult“-Remix setzt auf den druckvollen Trademark-Sound von DVS1, der trotz seiner labyrinthischen Gewundenheit noch viel Freiraum für melancholische Untertöne zulässt.

Wir präsentieren den DVS1-Remix von Jasper Wolffs & Maarten Mittendorffs „Stellar Cult“ als exklusive Premiere!



Stream: Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Stellar Cult (DVS1 Remix)



Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Remixed (Indigo Aera)

01. Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Stellar Cult (DVS1 Remix)

02. Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Eleven (Sterac Remix)

03. Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Astrava (Ryan Elliot Remix)

04. Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Stellar Cult (J&M Xylo Version)

Format: 12″, digital

VÖ: 18. Dezember 2017