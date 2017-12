2. Sampha – Process (Young Turks)

Der Producer im Hintergrund wagt den Schritt ins Rampenlicht – die Geschichte von Sampha Sisay ist nicht neu. Doch mit seinen Writing-Support und/oder Kollaborationen für Künstler wie Frank Ocean, FKA Twigs, Drake oder Jessie Ware war der 29-jährige Brite nicht unbeteiligt an der Entfaltung des neuzeitigen R’n’B im Allgemeinen und der einen oder anderen Karriere im Speziellen. Nur allzu verständlich, dass sein eigenes LP-Debüt Process genau jenes Instrument in den Vordergrund rückt, das bereits die zwei SBTRKT-Alben veredelte: seine Stimme. Ob zart und still eingebettet in der wundervollen Pianoballade „No One Knows Me Like The Piano“, eine Hommage an seine verstorbene Mutter, oder verzweifelt, fast schon kreischend wie bei „Blood On Me“ – Samphas Songwriting ist äußerst persönlich und weil das Arrangement ebenfalls mithalten kann, wird der Mann aus South London sehr bald in die Riege der großen Popstars aufsteigen.