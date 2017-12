Foto: (HADE)

Wenn gediggt wird, dann am liebsten in weiter Ferne. Nicht so HADE: Der Kölner DJ hat sich für sein neuestes Edit-Projekt bei Oye nicht aus unserem Sprachraum herausbewegt und präsentiert mit seinen Oye Edits eine Auswahl von Tracks aus dem deutsch-österreichischen Raum. Es wird ja hüben wie drüben das Wort Disco viel zu oft noch mit K geschrieben. Für die Groove hat HADE nun noch etwas tiefer gediggt und seine zehn Favoriten aus dem deutsch-österreichischen Raum zusammengestellt. Herausgekommen ist ein Querschnitt, der Vierte-Welt-Fantasien mit DDR-Footwork und der niederrheinischen Antwort auf Larry Heard. Und wer presst jetzt die Compilation dazu?