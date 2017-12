Foto: Presse (Steven Rutter)

Eines der schönsten Comebacks des Jahres wurde 2017 auf Warp gefeiert. Neben dem lang ersehnten Reissue von The Other People Place legte das britische Label auch Electro-Soma des Duos B12. Gemeinsam mit einer umfangreichen Compilations mit Raritäten und Nuggets aus dem breiten Katalog der beiden Produzenten würdigte Warp damit einem seiner Standbeine aus Anfangstagen: B12 gehörten zu den wichtigsten Acts des Artificial Intelligence-Dunstkreises.

Untergegangen wird darüber eventuell sein, dass B12 keineswegs untätig sind: Seit 2015 veröffentlicht Steven Rutter, mittlerweile ohne den Kollegen Michael Golding, mit schöner regelmäßig neues Material, zumeist über das gleichnamige Label. Auf dessen Subunternehmen debütiert Rutter nun reichlich spät erstmals unter Klarnamen: From Me To You lautet der Titel seiner EP auf FireScope. Es ist nicht allein in formeller Hinsicht ein persönliches Projekt: In Tracks wie „Down And Down“ schwingt eine sachte Melancholie. Von wegen IDM, es darf auch mal Emotional Dance Music sein – wenn nur das Akronym noch nicht belegt wäre…

Wir präsentieren Steven Rutters „Down And Down“ als exklusive Premiere!



Stream: Steven Rutter – Down And Down



Steven Rutter – From Me To You (FireScope)

01. Down And Down

02. Decliner Box

03 The Life Giver

04. The Battle Continues

Format: 12″

VÖ: 27. November 2017