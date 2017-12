Fotos: Screenshot/YouTube (Future Error/I/Y)

Der Berliner Duo I/Y ist vielseitig unterwegs. Die beiden DJs sind fest mit der Techno-Matinee STAUB im ://about:blank verbandelt, haben erst Mitte des Jahres mit dem Label Intergalactic Research Institute For Sound ein neues Outlet für experimentelle Musik an den Start gebracht und waren selbst nicht untätig. Zum Jahresabschluss kommt auf dem hauseigenen Label I/Y eine neue Platte im 10″-Format, welches das Interessenspektrum der beiden Produzenten erneut erweitert. IYXX001 markiert offenkundig den Beginn einer neuen Serie von Veröffentlichungen, die zwei Tracks „Apparat“ und „Der Process“ entstanden in einer Zusammenarbeit mit dem Kunstkollektiv exc, die sich auf eine ganze Reihe von Projekten erstreckt: Ein „bewegungsloser“ Stummfilm, eine Ausstellung sowie Eric Keils Roman Raum in einem Raum und ein weiteres Buchprojekt. Klingt zuerst unübersichtlich und auch das von Future Error angefertigte Video von „Apparat“ macht sich mit endlosen Zoombewegungen durch ein Ölgemälde Em Coopers dran, die Wahrnehmung gehörig zu überfordern.

Wir präsentieren das Video zu I/Ys „Apparat“ als exklusive Premiere!



Video: I/Y – Apparat



I/Y – IYXX001 (I/Y)

01. Apparat

02. Der Process

Format: 10″, digital

VÖ: 27. November 2016