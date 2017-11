Foto: H&H Photographcs (Juicy Beats)

Einmal im Jahr treffen im Dortmunder Westfalenpark die Szenen für ein sommerliches Get-Together zusammen. Auch 2018 lädt das Juicy Beats für zwei Tage am 27. und 28. Juli zum kunterbunten Ringelpiez. Neben den Indie Rockern Editors sind auch der Rapper RIN und das Berliner Hip Hop-Duo SXTN für die kommende Ausgabe bestätigt worden, Verstärkung kommt von der Pop-Band Von Wegen Lisbeth. In den kommenden Wochen sind noch mehr Line-Up-Bestätigungen für das Festival zu erwarten, der Erfahrung gemäß lässt es das Juicy Beats dabei nicht an krediblen Underground-Acts aus der House- und Techno-Szene mangeln. Der Vorverkauf für das Juicy Beats 2018 ist mittlerweile angelaufen.



Groove präsentiert: Juicy Beats 2018

27. und 28. Juli 2018

Line-Up: 257ers, Kontra K, Editors, RIN, Von Wegen Lisbeth, Drunken Masters, SXTN, Bukahara, uvm.

Tickets: 67,40€

Westfalenpark

An der Buschmühle 3

44139 Dortmund