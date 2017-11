Foto: Presse (Tricky)

Für viele wird Tricky auf immer die Stimme der Trip Hop-Bewegung sein, dabei hat sich Adrian Nicholas Matthews Thaws doch schon früh als eigenständiger, um nicht zu sagen eigenwilliger Künstler etabliert. Sein aktuelles Album Ununiform ist die mittlerweile dreizehnte LP des Bristolischen Artists und besticht erneut mit der gewohnten Mischung aus entschleunigten und manchmal in Post-Punk- oder Wave-Gefilde abdriftenden Beats, unheimlichen Atmosphären und Trickys eigenen Stimmkünsten, die von einer Reihe von Features ergänzt werden. Nun bringt der hyperproduktive Künstler Ununiform auf Tour und macht dabei auch in drei Städten Halt: Zwischen dem 28. und 30. November steuert Tricky erst Berlin, dann Hamburg und Köln an.

Wir verlosen 1×2 Tickets pro Termin von Trickys Deutschland-Tour! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 23. November eine Mail mit dem Betreff Tricky an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Tricky auf Deutschland-Tour

28. November 2017 Berlin, Festsaal Kreuzberg (Tickets)

29. November 2017 Hamburg, Mojo Club (Tickets)

30. November 2017 Köln, Luxor (Tickets)