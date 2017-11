Foto: Unbekannt (Chris Liebing)

Vor 20 Jahren war Chris Liebing Resident-DJ in der Frankfurter Club-Legende Omen und bekannt für seine Schranz-Nächte. 1997 gründete der Gießener auch sein erstes Label – Fine Audio Recordings – und veröffentliche mit „Dandu Groove“ einen Prototypen des Genres: schnelle, minimale Drumloops mit einem Maximum an Durchschlagskraft. Der Track findet sich neben Stücken von unter anderem Maurizio, Silicon Soul, einer alten Ricardo Villalobos-Nummer und dem kurzlebigen Drumcode-Sublabel Code Red in Liebings Charts From The Past aus dem dem November 1997.