2. James Holden & The Animal Spirits – The Animal Spirits (Border Community)

Kaum ein erfolgreicher Techno-Produzent hat im Laufe seiner Karriere so eine radikale Wandlung vollzogen wie James Holden. Mittlerweile hat er seine DJ-Tätigkeit ganz an den Nagel gehängt und wer den mittlerweile 38-jährigen Briten live sehen möchte, kann das nicht mehr in Clubnächten tun, sondern bei ausgewählten Konzerten. Dabei hat Holden sozusagen den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, wie seine Freunde Kieran Hebden alias Four Tet und Dan Snaith alias Caribou, die sich in den letzten Jahren immer mehr für Dance-Musik interessiert haben. Das Interesse Holdens an der Live-Improvisation dürfte nicht zuletzt 2011 geweckt worden sein, als er unter anderem gemeinsam mit Hebden und Snaith einige Auftritte als Mitglied des Caribou Vibration Ensemble hatte. Sein letztes Album The Inheritors vor vier Jahren überzeugte bereits mit Solo-Improvisationen am Modular-Synthesizer.

Für sein neues Albums hat er nun eine fünfköpfige Band – The Animal Spirits – gegründet, unter anderem mit Tom Page von RocketNumberNine am Schlagzeug und Etienne Jaumet am Saxofon. Eine Woche dauerten die Aufnahmen, wobei jedes Stück jeweils in einem Take live und ohne anschließende Nachbearbeitung am Computer aufgenommen wurde. Das Resultat ist eine Mischung aus Spiritual Jazz und Kosmischer Musik mit dem Synthesizer als Leadinstrument, die man so tatsächlich noch nicht gehört hat. Unter anderem liegt das auch an einer selbstgeschriebenen Software, die den Sequencer von Holdens Synthesizer an die Impulse des Schlagzeugs anpasst – und nicht umgekehrt. Zu den Höhepunkte auf The Animal Spirits zählen die Stücke “The Beginning & End of the World” und das finale “Go Gladly Into The Earth”. Hier wird man Zeuge einer Spielfreude, die ihre Kraft gleichermaßen aus hypnotischer Ruhe und entfesselter Improvisation bezieht. (Heiko Hoffmann)