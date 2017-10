Fotos: Kerstin Flake (Matthias Tanzmann)

Seit 25 Jahren trotzt die Distillery in Leipzig allen Widerständen. Viel hat sich in dieser Zeit getan, wie auch Mitbegründer Steffen Kache im Groove-Interview zu berichten wusste. Zahlreiche DJs standen in diesem Vierteljahrhundert hinter den Decks des Clubs, wenige aber so lange wie Matthias Tanzmann. Der Mitbetreiber von Moon Harbour kann fast seine gesamte Karriere in Distillery-Momenten ausmessen – und hat das für uns in fünf Schritten getan.