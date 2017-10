Top 30 Singles

01. Giraffi Dog – Giraffi Dog (Aiwo)

02. Pinch & Mumdance – Control / Strobe Light (Tectonic)

03. SW. / SVN – SUED 018 (SUED)

04. Volte-Face – Murmuration (BleeD)

05. Skee Mask – ISS002 (Ilian Tape)

06. Blawan – 993 (Ternesc)

07. Lewis Fautzi – Degrees EP (Figure)

08. Accelera – Surplus (Acting Press)

09. SHXCXCHCXSH – Rösten 2 (Rösten)

10. Stereociti – Reflections EP (Groovement)

11. Planetary Assault Systems – Deep Heet vol. 4 (Mote-Evolver)

12. Rico Puestel – Caravel (Cocoon)

13. Cleric – Dualistic Soul (Soma)

14. Hodge – Swing for the Fences (Hemlock)

15. Lanark Artefax – Whities 011 (Whities)

16. Beatrice Dillon and Call Super – Inkjet / Fluo (Hessle Audio)

17. DJ Bone – Riding The Thin Line (Anotherday)

18. Kieran Hebden – The Question (Text)

19. Vincent – How I Feel (Klockworks)

20. Yak – Mido (Version)

21. Etapp Kyle – Alpha (Ostgut Ton)

22. Volte-Face – Blatchington Mill (Wata Iragashi’s Stairway Rmx) (BleeD)

23. Adapta – Vohx Continues (Frustrated Funk)

24. Diverse – Psychic Advisor (Smallville)

25. Laurence Guy – Saw You For The First Time (Church)

26. Burnt Friedman – Monsun (Dekmantel)

27. Manni Dee – Insurrection Erection ft. Joke Lanz (Leyla)

28. Nathan Fake – REMAIN (Live Version) (Ninja Tune)

29. Red Axes – Eastern Crown (Permanent Vacation)

30. Nachtbraker – Misses Madame Mademoiselle EP (Heist)

Top 10 Alben & Compilations

01. Rødhåd – Anxious (Dystopian)

02. Bicep – Bicep (Ninja Tune)

03. Pan Daijing – Lack (PAN)

04. Radio Slave – Feel The Same (Rekids)

05. Diverse – Klockworks 20 (Klockworks)

06. Jasss – Weightless (iDEAL)

07. Steffi – World Of The Waking State (Ostgut Ton)

08. Orson Wells – Pneumatics (Live At Robert Johnson)

09. Toto Chiavetta – Underground Mental Resurrection (Innervisions)

10. Pessimist – Pessimist (Blackest Ever Black)

Zur Erstellung der Single Top 30 und der Album Top 10 der Groove-Ausgabe 168 wurden die Charts folgender DJs und die Verkaufscharts folgender Plattenläden bzw. Onlineshops berücksichtigt: Adriatique, Alex Bau, Alex.Do, Amotik, Andre Crom, Answer Code Request, Antepop, Basic Soul Unit, Benjamin Damage, Bikini Waxx Records, Blind Observatory, Borrowed Identity, Cari Lekebusch, Carpets & Snares Records,Cassegrain, Chaos In The CBD, Chopstick & Johnjohn, chordsandweapons, Christian Löffler, Christopher Rau, Claire Morgan, Clockwork, cmd q, Credit 00, D.K., Daniel Avery, Daniel Bortz, Danny Daze, Detroit Swindle, Discrete Circuit, DJ Hyperactive, Dollkraut, Dominik Eulberg, Dustin Zahn, Ed Davenport, Eduardo de la Calle, Electric Indigo, Electric Rescue, Elisabeth, Emmanuel Top, Ena Cosovic, Ena Lind, Eric Cloutier, Fatplastics Recordstore, Fideles, Filburt, Filter Musikk, Finn Johannsen, FJAAK, Grant, Hard Wax, Helena Hauff, Hodini, Hot Since 82, Ian Pooley, Jacques Renault, Jan Jelinek, Jan Schulte, Jay Shepheard, Jimpster, Jonathan Kaspar, Jonny Nash, Juan Sanchez, Kaiserdisco, Kate Miller, Keith Carnal, Kmyle, Layton, Leibniz, Locked Groove, MartynMatt Karmil, Max Durante, Mouse on Mars, Oliver Hafenbauer, Otaku Records, OYE Records, Phase Fatale, Phonica Records, Rachel Lyn, Re.You, Robot Koch, Ron Wilson, Ruede Hagelstein, Richard von der Schulenburg, Sandrien, Sandrino, Sasha, Secret Cinema, Sedef Adasi, Sevensol, Solaris, Sound Metaphors, Tiefschwarz, Till von Sein, TM404, Vaal, youANDme