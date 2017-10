Fotos: Erez Avissar (Anthony Parasole)

Anthony Parasole ist als kompromissloser DJ und Produzent bekannt, der eng am Groove orientiert spielt und dem es vor allem auf eins ankommt: Knallen muss es! Seine neue EP für Joseph Capriatis neu gelaunchtes Redimension-Imprint schreibt sich nicht nur stolz Velocity aufs Cover, sondern hält auch sonst, was die Titel versprechen. Zu hören gibt es drei pulsierende Banger, die gezielt atmosphärische Akzente setzen und ansonsten unbeirrbar nach vorne preschen. So auch „Bang“, das mit einem Groove besticht, zwischen den kein Blatt Papier passen würde. Eine effektive Bombe mit Floorplan-Gedächtnis-Chords, die auf dem Techno- genauso wie auf dem House-Floor funktionieren könnte – Hauptsache Peak Time, Hauptsache es knallt.

Wir präsentieren Anthony Parasoles „Bang“ als exklusive Premiere!



Stream: Anthony Parasole – Bang



Anthony Parasole – Velocity (Redimension)

01. Velocity

02. Bang

03. Hot Zone

Format: 12″, digital

VÖ: 04. November 2017 (Vinyl), 18. November 2017 (digital)