3. Jacob Korn – Son Of GX (Uncanny Valley)

Fast genau ein Jahr nach seiner letzten EP (EP3), erscheint nun die neue Platte des Dresdner Jacob Korn. Die vier Tracks sind wohl maßgeblich mit der alten Yamaha E-75 Heimorgel entstanden, besonders pastoral fällt die Musik allerdings zum Glück nicht aus. Korn hat wie so oft den Schalk im Nacken, was sich vor allem in den ersten beiden Tracks „Singlefinger Chord“ und „Cats On Organs“ durch extrem heitere Italo Disco-Anwandlungen ausdrückt. Schnalzende Cowbells, genretreue 80ies Basslines und eine herrlich debile Melodie bei „Cats On Organs“ grätschen passgenau zwischen dem einstigen Italo-Sound auf Viewlexx und aktuelleren Releases auf Permanent Vacation. Die beiden anderen Tracks sind roughere Synth- und Percussion-Jams, die mich persönlich nicht ganz so einfangen wie die beiden happy go lucky-Tracks der A-Seite.