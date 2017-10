3. Alonzo – tba (WT Records)

Alonzo ist ein Typ aus Miami, der inzwischen in Brooklyn lebt und natürlich Electro produziert. Er arbeitet immer an irgendetwas, aber bisher ist noch nie etwas von ihm herausgekommen. Jedes Mal, wenn ich ihm über den Weg laufe, frag ich, ob ich etwas von ihm hören kann. Schließlich habe ich ein paar Demos von ihm bekommen und es stellte sich heraus, dass es der krankeste Electro ist, den ich seit langem gehört habe: Vocoder, 808, Basslines, alles was man will.

Noch nicht erschienen