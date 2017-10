5. FaltyDL – Heaven Is For Quitters Remixes Vol. 1 (Blueberry)

Über das letzte FaltyDL-Album hatte unser Autor Christoph Braun nur wenig freundliche Worte über: Heaven Is For Quitters sei freudloser EDM-Breakbeat, so sein Urteil. Nun erscheinen fast ein Jahr nach der Veröffentlichung vier Remixes auf seinem Label Blueberry, die das Ganze in einem etwas anderen Licht stehen lassen. Zum einen transformiert 2000 Black-Producer Kaidi Tatham „Drugs feat Rosie Lowe“ in einen wunderbar verspielten Jazz-House-Groover für die Headz-Fraktion. Zum anderen überzeugt The Cyclist mit einer ziemlich entrückt wirkenden Lofi-House-Mix von „D&C“ – und auch Palms Trax‘ Version von der kurzen Ambient-Skizze „Neeloon“ ist eine rundherum erfreuliche House-Angelegenheit.