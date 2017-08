01. Denis Mpunga & Paul K. – Funyaka (Androo’s Romantic Dub)

02. Radio Slave – Draw

03. Shanti Celeste – Selector

04. Chloé – The Dawn

05. Davis – Reverse Fault

06. JASSS – Weightless

07. Rødhåd – Escape

08. Benedikt Frey – Push

09. Honey Dijon feat. Charles McCloud – Personal Slave (Drum Machine Mix)

10. DAF – Der Räuber und der Prinz

Zusammenstellung: Thilo Schneider

Cover-Gestaltung: MFO/Marcel Weber

