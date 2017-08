Foto: Raphael Maxim Guillou (Ben Klock)

Honey Dijon ziert das Cover der heute erscheinenden Groove-Ausgabe. In Jan Kedves‘ Titelgeschichte begleitet der ehemalige Groove-Redakteur für ein Set nach Leipzig und entlockt ihr in einem Berliner Taxi Einsichten über die queeren Wurzeln von House Music. Ob da noch Fragen offen sein werden? Das müsst ihr uns sagen! Honey Dijon hat uns freundlicherweise angeboten, sich über die ausführliche Coverstory hinaus den Fragen unserer Leserschaft zu stellen. Schickt uns bitte bis zum Mittwoch, dem 23. August eure Fragen an Dijon an askthedj@groove.de! Bitte gebt als Betreffzeile „Honey Dijon“ an.