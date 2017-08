Pablo Mateo startet sein Label Artful Rifle mit einem eigenen Release. Durch alle vier Tracks zieht sich eine nächtliche Energie, eine Mischung aus Dunkelheit und Melancholie.

Los geht’s mit einer sich hochschraubenden Acidline, die Peaktime-Erwartungen schürt, aber ambivalent bleibt. „Affinitaet“ ist abgebrühter Tribal House, in den sich eine alles in Frage stellende Synth-Fläche schiebt. Auch „Beautiful Mind“ trägt diesen Zweifel in Form einer zart perlenden Melodie, inmitten von bretterndem Lo-Fi-Techno, in sich. Eine runde EP, die auf ein gutes Label hoffen lässt.



Stream: Pablo Mateo – Tentlover