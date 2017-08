Gut geklaut ist doppelt gewonnen – wenn das Ergebnis den Diebstahl rechtfertigt! Und wenn zudem auch noch so offen mit der Schlitzohrigkeit umgegangen wird wie hier im Titel ist eh alles vergeben und vergessen. Okay, ob Inner City das auch so sehen, deren „Good Life“ hier zu neuem Leben erweckt wird? Keine Ahnung.

Fest steht aber, dass Redlight rund um die Pianokadenz des Originals einen unwiderstehlichen Primetime-Hit gebastelt hat. Dass der B-Track „Anonymous“ diesen dann auch noch durch Humor und gewiefte Genregrenzüberschreitungen toppt, macht die EP zum Sommersaison-Pflichtkauf.



Video: Redlight – City Jams (Official Video) – Hot Haus Recs