Foto: Screenshot/Vimeo (Surgeon/SchneidersLaden)

Während der nächsten Wochen wird es verschiedene Releases von Videos geben, die Workshops und Performances von Superbooth17 und SchneidersLaden zeigen.

Tim Stobbe von Schneidersladen dazu: „Die Szene in Berlin, und in besonderer Weise die Eurorack-Community, zeigt sich nicht nur vitaler denn je, sondern auch sehr kommunikativ. Veranstaltungen wie Superbooth Berlin, Maker Fair oder das Krake Festival zeigen, dass die Menschen ihre Ideen, Entdeckungen und ihr Wissen teilen wollen. Ein großer Teil dieser kommunikativen Art findet sich in verschiedensten Workshops. Diese Workshops sind perfekt geeignet um die unterschiedlichsten Menschen zu treffen und etwas voneinander zu lernen. SchneidersLaden veranstaltet schon seit einiger Zeit verschiedene Workshop-Reihen und konnte für die Special-Workshops oftmals große Fische an Bord ziehen. Einer der letzten Special Workshops wurde von Techno Artist Surgeon gehalten.“

Surgeon redet – wenn ihn nicht gerade ein Martinshorn oder die Lautstärke seiner Performance übertönt – in diesem speziellen Workshop über seine Erfahrungen mit modularen Synthesizern. Seine persönliche Geschichte mit diesen besonderen Gerätschaften begann in SchneidersLaden und entwickelte sich zu seinem mittlerweile schon legendären Liveset, in dessen Herz ein modularer Synthesizer schlägt. Zusätzlich zu den Special Workshops finden in SchneidersLaden auch noch regelmäßig Beginner und Advanced Workshops statt.

Surgeon live @ SchneidersLaden from HerrSchneider on Vimeo.

Video: Surgeon live at SchneidersLaden

Beginner Workshops:

Jeden zweiten Donnerstag / Showroom SchneidersLaden

Nächster Termin: 10. August 2017

Advanced Workshops:

Jeden vierten Donnerstag / Showroom Schneidersladen

Nähere Informationen werden kurz vor den Veranstaltungen auf Stromkult.com zu finden sein.