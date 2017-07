Because EP (Final Chapter)

Sean Dixon verfolgt seit mittlerweile vier Jahren einen stringenten musikalischen Ansatz, der sich irgendwo zwischen Deep House und Techno festgebissen hat. Markant sind dabei die in keiner seiner Produktionen fehlenden Melodiebögen. Diese verleihen auch der Dancefloor-Tauglichkeit seiner neuesten EP etwas Verspieltes ohne zu klebrig zu werden.

Hiver passen hier mit ähnlicher Biografie sowie verblüffenden Überschneidungen beim Sounddesign als Remixer wie die Faust aufs Auge. Anstatt der orgelnden A-Seite haben sich die beiden Italiener das Titelstück vorgenommen und ergänzen eine gehörige Portion frohlockenden Enthusiasmus.