1. Greyhouse – New Beats The House (inkl. Jared Wilson Mix) (Dark Entries)

Es ist atemberaubend, mit was für einem Tempo Josh Cheon von Dark Entries die 80er-Jahren durchpflügt, um obskure Platten oder stilprägende Hits von einst neu aufzulegen. „New Beats The House“ gehört zur zweiten Kategorie. Der Niederländer Marcel Hol produzierte unter dem Pseudonym Greyhound im Jahr 1989 quasi nebenbei einen Track, der ein Subgenre der belgischen Dance Craze New Beat mitbegründete. Hard Beat nannte man das. New Beat traf auf Acid House. „New Beats The House“ war obendrein ein Musterbeispiel der damaligen Sampledelica-Welle. Neben den Originalversionen gibt’s einen ganz frischen Acid-Remix von Jared Wilson. (Holger Klein)