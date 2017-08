4. Objekt – Live at Freerotation 2017

Liaisons Ds „He Chilled Out“ ist einer der ersten Trance-Platten überhaupt und mit seinen tragenden Flächen und prägnanten Vocals („On the seventh day God chilled out“) auch 2017 noch ein hervorragender Einstieg in ein DJ-Set. Für TJ Hertz alias Objekt ist diese Opener-Wahl jedoch überraschend – zumindest für diejenigen, die den in Berlin lebenden Briten eher als detailversessenen Produzent und Sounddesigner oder ernsthaften Techno-DJ kennen.

Objekts aktueller, anderthalbstündiger Mix ist eine Aufnahme vom Freerotation Festival in Wales. Er spielte eines der letzten Sets in der Sonntagnacht und den Spaß, den er und auch das Publikum dabei gehabt haben dürften, lässt sich hier gut nachvollziehen. Techno-Tracks von Function, EQD oder Neil LandstrummJlins loser Footwork-Track „Hatshepsut“ etwa, auf den die minimalen Bleeps eines Atom TM-Tracks folgen. Oder Jason Nevins Nerv-Remix von Run DMCs „It’s Like That“ der in diesem Kontext in anderem Licht erstrahlt und bei dem man sich vorstellt, dass die kurzen Audio-Aussetzer vom tobenden Publikum verursacht wurden.

Ein Highlight dieses Mixes stammt von Objekt selbst: „Theme Q“ aus seiner aktuellen Objekt #4-EP. So leichtfüßig wie Hertz hier seine Melodien und Breaks über einen 2-Step-Beat legt, kam er bisher noch nicht daher. Der Mix endet so überraschend und gleichzeitig gänzlich anders, als er anfing: mit den dissonanten Klängen des Zeitkratzer Ensembles, die sich unter den Sleeparchive-Remix von Rhythm & Sounds „Dem Never Know“ schieben. Rewind! (Heiko Hoffmann)