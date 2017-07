4. Maboneng

Das ist die ältere Hipster-Gegend in Joburg – damit meine ich, dass die Leute hier zu den alteingesessenen Kreativen zählen. Ich würde fast sagen, dass man hier am meisten von der Seele Südafrikas finden kann. Wenn man das Land wirklich kennenlernen will, dann muss man hier vorbeischauen. Und in Soweto selbstverständlich. Besonders an Maboneng ist aber, dass es tief in der Innenstadt liegt. In der Nähe ist auch KwaMaiMai, eine Zulu-dominierte Gegend, in der man traditionelle Kleidung oder traditionelle Ärzte und Heiler findet.