Arno E. Mathieu

Auf dem ersten Teil der Circumstances Of Chaos verarbeitete der französische Produzent die Terroranschläge in Paris. Nun macht er sich an etwas Universelleres: die Hektik unseres globalen Lebensstils. In Arno E. Mathieus Musik aber verliert diese Hektik ihre sonst negative Konnotation.

Schnelligkeit und scharfe Perkussion rufen sogar eine Art Fröhlichkeit hervor, die an brasilianischen Karneval denken lässt. Dazu noch psychedelische Elemente, ein ausschweifendes Saxofon, ein unkontrolliertes Bleepen, und voilà: Drei Tracks, die laut „Party!“ rufen, während sie kaum ihre Füße still halten können.