5. Shackleton with Anika – Behind The Glass (WTTSH)

Nach Sferic Ghost Transmits ist Behind The Glass nun schon das zweite Shackleton-Album in diesem Jahr – dieses Mal statt auf Honest Jon’s auf seinem eigenen Label Woe To The Septic Heart!. Es steht in einer Reihe mit seinen voran gegangenen Alben, auf denen er bereits mit den Genre-fremden Sängern Erbesto Tomasini und Vengeance Tenfold gearbeitet hat (wobei sich Shackleton ja längst in einem ureigenen Genre befindet, das in dieser Form nur er ausfüllt), dieses Mal ist es die britisch-deutsche Sängerin und Journalistin Anika. Ihre Stimme passt perfekt in dieses wie immer unfassbar toll produzierte Album, das klingt wie der Soundtrack zu einem Vollmond-Ritual eines mysteriösen Pagan Kults.