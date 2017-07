Das ist der O.S.T. zu einem der wichtigsten japanischen Animefilme. Am musikalischen Prozess waren über 100 Menschen aus diversen Ländern beteiligt. Sie verbinden östliche mit westlicher Musik und kreieren so eine Art „Non-Musik“. Was für ein ambitioniertes Projekt – und das alles „nur“ für einen Score! Ich habe Akira 1992 das erste Mal gesehen, ein Jahr nach der Befreiung Kuwaits. Es geht um Teenager, die eine Apokalypse erleben, eine persönliche und die einer Stadt. Das hat mich Kind sehr berührt. Für mich eines der größten Kunstwerke.

2003 fuhr ich mit einem Freund im Auto durch New York, wir hörten diese Platte und drehten voll auf. Yellow Magic Orchestra ist so visionär! Der Sound enthält alles, was ich an Musik liebe: Folk, Videospiele, elektronische Elemente, japanische Musik. Ich bin ein totaler Japan-Nerd! Da meine Videospiele meist nur japanische Bootlegs waren, brachte ich mir als Kind sogar selbst bei, Japanisch zu lesen. Die Platte ist so humorvoll, ich meine, „Yellow“ Magic Orchestra? Und das Cover: eine Geisha, der Kabel aus dem Kopf sprießen – zum Totlachen!

Ein iranischer Freund schenkte mir die Platte Mitte der 2000er und ich liebe sie. Die Familie meiner Mutter kommt aus dem Iran, daher habe ich zu Hause schon immer iranische Musik gehört. Die Instrumente Tar und Sehtar, das Wasser, die Vögel, die Verwendung von Rhythmus und Sound ist so einzigartig. Die Verbindung von traditioneller Musik mit elektronischen Elementen zu einem organischen Sound funktioniert selten so gut wie hier. Ob meiner Mutter die Musik auch gefallen würde? Es wäre interessant, ihr die Platten zu zeigen.

Rahbani ist der Sohn von Fairuz, der berühmtesten libanesischen Sängerin. „Bis Afrah“ ist arabische klassische Musik und heißt so viel wie „Auf einer Party“. Die perfekte Hintergrundmusik – ich mache sie oft an, wenn mich Freunde besuchen. Das Cover erinnert an Fernsehbänder aus den Fünfzigern. Alle tragen Tarbusch, die traditionelle ägyptische Kopfbedeckung. Die Musik ist panarabisch und wird in der ganzen arabischen Welt verstanden. Die Platte ist sehr bekannt unter Musiknerds, pardon, ich meine: unter Musikaficionados.

2. The Chorus of the Cathedral of St. Gall / The Monks of the Benedictine Monastery of Einsiedeln – Salve Regina: Musique Et Chants À L’Abbaye D’Einsiedeln Et À La Cathédrale De Saint Gall (Editions Jade, 1997)