Foto: Presse (Âme/Kristian Rädle)

Die PollerWiesen-Saison geht zu Ende – fast zumindest. Für den 06. August ist das Closing des Festivals angekündigt, natürlich aber zeigt sich das Team des tradierten Open-Airs flexibel wie eh und je: Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist bereits ein Ausweichtermin für den 13. angeschlagen. Am Line-Up würde das nur geringfügig etwas ändern: Für beide Termine sind sowohl Konstantin Sibold und Mind Against sowie Âme bestätigt. Letztere werden dabei von Kristian Rädle vertreten, der ein DJ-Set spielen wird. Für den Haupttermin bringen zudem Alan Fitzpatrick und Pan-Pot geballte Techno- und House-Power mit, derweil Chris Liebing den Ausweichtermin mit seinem Signature-Style versorgen würde – und wer hinter den drei Fragezeichen steckt, darauf dürften wir ebenso gespannt sein. Den endgültigen Abschluss findet die Saison damit allerdings noch nicht: Für den 24. September steht die zweite PollerWiesen-Bootstour an, bestätigt sind unter anderem Butch und Matthias Tanzmann.

Wir verlosen 2×2 Tickets für das PollerWiesen Closing mit Âme, Mind Against und anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 20. Juli eine Mail mit dem Betreff PollerWiesen Closing!



Groove präsentiert: PollerWiesen Closing 2017

06. August 2017 (Ausweichtermin am 13. August 2017)

Line-Up (Haupttermin): Alan Fitzpatrick, Âme (DJ), Konstantin Sibold, Mind Against, Pan-Pot

Line-Up (Ausweichtermin): Âme (DJ), Chris Liebing, ???, Konstantin Sibold, Mind Against

Tickets: ab 13€

Jugendpark

Sachsenbergstraße

51063 Köln