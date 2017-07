Foto: Screenshot/Playstation (WipEout: Omega Collection)

Gaming und elektronische Musik gehören unbestreitbar zusammen. Wissen wir nicht erst seit der großen Groove-Titelgeschichte zum Thema im März/April dieses Jahres. Das Anti-Gravitations-Rennspiel WipEout gehört nicht allein wegen seines rasanten Gameplays und der flashigen Grafik zu einem der definitiven Klassiker des Genres. Auch der Soundtrack war immer ein essentieller Bestandteil des WipEout-Erbes und führte reihenweise Gaming-Fans an etwa die The Chemical Brothers, The Prodigy oder Kraftwerk heran.

Mit der WipEout: Omega Collection präsentiert Playstation nun zwei neu gemasterte Serienteile: Wipeout HD mit der Wipeout HD Fury-Expansion und Wipeout 2048. Selbstverständlich ist der Soundtrack ebenso auf das Erbe der legendären Reihe abgestimmt. Neben alten Bekannten – ja, die Chemical Brothers sind erneut vertreten – finden sich darauf auch Beiträge von Boys Noize, Brodinski und Louisahhh sowie Emika.

WipEout: Omega Collection (Playstation 4)

01. ADDIKTION – Shake It (WipEout Omega Instrumental Edit)

02. Airwolf – Talking Bass feat. Stace Cadet (Taiki Nulight Edit)

03. Black Sun Empire & State of Mind – Kill That Noise (WipEout Omega Edit)

04. Boys Noize – XTC (The Chemical Brothers Remix)

05. Brodinski feat Louisahhh – Let The Beat Control Your Body

06. Carbon Community vs. Burufunk – Community Funk (Deadmau5 remix)

07. David Tort & Danielle Simeone – You Got To (WipEout Omega Edit)

08. DC Breaks – Breathe (Instrumental VIP Mix)

09. CODE:MANTA – DFCK

10. Dillon Francis & NGHTMRE – Need You (DJ Hanzel & Drezo Remix)

11. DJ Kentaro feat. Matrix & Futurebound – North South East West (Tha New Team Remix)

12. Emika – Double Edge (GeRM Remix)

13. James Talk – Remote (Deadmau5 Remix)

14. Jerome Isma-Ae & Paul Thomas – Tomorrow (Luke Chable Remix)

15. Krakota – Lust Thrust

16. Matrix & Futurebound – Glow Worm

17. Matt Anthony – Headlights

18. Memtrix – IC YR PAIN

19. Metrik – Bring It Like That

20. Movement Machina & Timo Vaittinen – Upsides Have Downsides (WipEout Omega Edit)

21. Noisia & The Upbeats – Dead Limit

22. Red One – Born Free

23. Soundprank – Obsidian

24. Swanky Tunes – Give It

25. Swedish House Mafia vs Knife Party – Antidote (Swedish House Mafia Dub)

26. The Chemical Bros – C-h-e-m-i-c-a-l

27. The Prodigy – Invaders Must Die

28. Warden – Get Down