Die Telekom präsentiert ganze vier exklusive Album-Showcases zum neuen Gorillaz-Album Humanz. Los geht es am 14. Juni in Warschau. Nach weiteren Auftritten der virtuellen Band von Damon Albarn und Jamie Hewlett in Budapest und Katowice wird der krönende Abschluss mit einem Auftritt am 20. Juni 2017 im Kölner Palladium gefeiert. Hier geben Albarn und Hewlett mit Band ihr Debüt einer Liveshow in 360 Grad, die auch auf www.electronicbeats.net gestreamt werden wird.

Tickets für die Liveshow in Köln gibt es nicht zu kaufen, sie werden ausschließlich verlost. Heute um 18:00 startet die erste von zwei Verlosungsrunden, bei denen man sich via Registrierung auf www.electronicbeats.net für Konzertickets bewerben kann. Zur Überbrückung der Wartezeit gibt es und hier und jetzt das weltweit erste Live-Video-Interview von 2D und Murdoc Niccals mit BBC-Moderator MistaJam zu sehen (als Aufzeichnung): knappe 30 Minuten geballtes Character-Entertainment.



Video: Live in conversation with 2D & Murdoc from Gorillaz

Telekom Electronic Beats Presents Humanz Live

14.06. Warschau – Nowy Teatr

16.06. Budapest – Várkert Bazár

18.06. Katowice – MCK

20.06. Köln – Palladium