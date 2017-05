Foto: Presse (Jennifer Cardini)

Das Line-Up der 20. Ausgabe des Melt! Festivals steht seit Kurzem, wir können uns auf ein rundes Programm zwischen Hauptbühnen und Sleepless Floor freuen. Neben internationalen Größen wie Jennifer Cardini, Tale Of Us und Richie Hawtin zieht es auch die Auskenner-Belegschaft nach Ferropolis: FJAAK, Bicep und Bjarki werden live spielen, mit Radio Slave, Cinthie, Konstantin Sibold, Mall Grab, Massimiliano Pagliara, Ellen Allien und Aurora Halal ist ein breites Programm an exzellenten DJ-Sets garantiert. Und wer doch die großen Bühnenshows braucht: Die Antwoord, Kate Tempest und Soulwax werden auch dabei sein. Das Melt! Festival schließlich kennt keine Grabenkämpfe zwischen den Genres, sondern nur ihr fröhliches Miteinander. Fehlen nur noch? Genau, die Tickets. Solltet ihr für den 14. bis 16. Juli noch nicht versorgt sein, haltet euch besser ran – oder vertraut auf euer Glück bei der großen Groove-Verlosungsaktion.

Wir verlosen 2×2 Tickets für das Melt! Festival mit Jennifer Cardini, Ellen Allien, Soulwax uvm.! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 22. Juni eine Mail mit dem Betreff Melt! Festival!



Groove präsentiert: Melt! Festival 2017

14. bs 16. Juli 2017

Line-Up: Adam Beyer, Agents Of Time, Agoria, Âme b2b Rødhåd, Andrea Oliva, Andy Butler (DJ), Aurora Halal (Live), B.Traits (Pre-Party), Bassdee, Barker & Baumecker, Ben Frost (Live), Bicep (Live), Bilderbuch, Bjarki (Live), Bonobo (Live), Cinthie, Catz ’N Dogz, Claptone, Courtesy, Dan Beaumont, Daniel Avery, Dave, Davis, Dekmantel Soundsystem, Denis Horvat, Denis Sulta, Dengue Dengue Dengue, Die Antwoord, Dixon, DJ Deep, Dolan Bergin, Ed Ed (Pre-Party), Egyptian Lover, Elisabeth, Ellen Allien, Fatboy Slim (Pre-Party), FJAAK, Francois X, Glass Animals, GusGus, Haiyti, Hercules & Love Affair, Honne, HVOB & Winston Marshall, Jennifer Cardini, Jimi Jules, Job Jobse, Jon Hopkins (DJ), Jonas Rathsman (Pre-Party), JP Enfant, Julia Govor, Kamasi Washington, Kate Tempest, Kiddy Smile, Kölsch (DJ), Konstantin, Konstantin Sibold, Lakuti, Lil Silva, Lorenzo Senni (Live), M.I.A., Maceo Plex, Maggie Rogers, Mall Grab, Marcel Dettmann, Marie Davidson (Live), Massimiliano Pagliara, Michael Mayer, MK, MØ, Modeselektor (DJ), Monoloc, Mutiny On The Bounty, Nao, Noga Erez (Live), Phoenix, Radio Slave, Rampue (Live), Recondite (Live), Red Axes, Red Rack’Em, Richie Hawtin (CLOSE), rRoxymore, Sampha, Skatebård, SOHN, Sonja Moonear, Soulection (Joe Kay, Jarreau Vandal, Hannah Faith, Andre Power, The Whooligan), Soulwax, Sylvan Esso, Tale Of Us, Tereza, The Kills, The Lemon Twigs, Tijana T, tINI, Tom Misch (Live), Tony Humphries, Trikk, Volvox, Von Wegen Lisbeth, Warpaint, WhoMadeWho (DJ), Zebra Katz (Live), Zopelar

Tickets: ab 140€

Ferropolis

Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt)