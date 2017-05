Unter dem Pseudonym Timoka veröffentlichte Benjamin Kilchhofer ein Album und eine EP auf dem Leipziger Imprint Holger sowie eine massive Remix-LP zusammen mit Webermicheslon, bevor er sich im letzten Jahr radikal neu aufstellte: Die über Marionette veröffentlichte EP Dersu erinnerte mit ihren modularen Mikro-Grooves eher an die rhythmischen Experimente aus der Salon des Amateurs-Umgebung oder die zeitgenössischen Krautrock-Interpretationen, die über Samuel Rohrers Label Arjunamusic erscheinen, statt noch irgendwie auf den Floor zu zielen. Auch seine Split mit dem Berliner Produzenten Hainbach verliert sich in labyrinthischem Geschubber und Geplinker, sanften Tönen und pluckernden Akzenten – ganz so, als würde der blinkende Gerätebaukasten auf Autopilot vor sich hinträumen.

Kilchhofer & Hainbach – Aska (Little Mary)

01. Kilchhofer – Aska

02. Kilchhofer – Russ

03. Kilchhofer – Suckfuell

04. Kilchhofer – Uzala

05. Hainbach – By the Motorway, by the River

06. Hainbach – Heart of Darkness

07. Hainbach – I Be Electric

08. Hainbach – Counterpoint

09. Kilchhofer – Zahnen*

10. Hainbach – Glueck*

*digital only

Format: 12″, digital

VÖ: 12. Mai 2017