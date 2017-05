3. Differ-Ent – It’s Good To Be Different

(Don’t Be Afraid)

It’s Good To Be Different ist ein feines Detroit-Techno/Electro-Album. Die Atmosphäre von „Inhabit Tense“ ist intensiv, die Pads haben unglaublich viel Raum und der Breakbeat passt gut. Aber auch „Laser Eyes” hat einen schönen Vibe, die gebrochenen Drums und das wabernde Filter haben Charakter. Die anderen Tracks sind dagegen härter und eher was für den Club, wie etwa „Compute Her“ mit schwungvollen 808-Beats. Alles in allem ein beeindruckendes Release.