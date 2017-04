Foto: Alexander Gnädinger (Tiefschwarz)

Bereits in den frühen 90er Jahren gründete Ali Schwarz die Stuttgarter Clubs ON-U und Red Dog, wo er auch zusammen mit seinem Bruder Basti auflegte. 1997 folgte dann mit 24 Seven die erste gemeinsame Platte unter dem Tiefschwarz-Alias. Auch in ihre Charts From The Past von vor 20 Jahren war der Name Programm: New Yorker Deep House-Produktionen von Todd Terry, Masters At Work oder dem Def Mix Kollektiv bestimmten zu der Zeit die Tiefschwarz-Sets. Auf Platz 1 ein Musiker dessen Name damals vielleicht zum ersten und letzten Mal in der Groove stand…