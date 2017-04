Foto: Lupi Spuma (Lighthouse Festival)

Wenn es das Lighthouse Festival nicht gäbe, jemand müsste es erfinden. Derweil sich so langsam in der kroatischen Festival-Szene die Spreu vom Weizen trennt, ist das intime Festival in Porec längst zur festen Konstante in einem schnelllebigen Business geworden. Das Publikum weiß die Bemühungen des Veranstalterteams zu schätzen, die neben Rollerdiscos und Bootspartys sogar für Kinderbetreuung gesorgt haben – siehe unsere aktuelle Ausgabe.

Nachdem die 1000 Tickets für das Festival, welches erst im Februar sein erstes Ableger-Event in Südafrika bestritt, nach wenigen Minuten ausverkauft waren, wird nun auch das Line-Up veröffentlicht. Das enttäuscht natürlich keineswegs, sondern bestätigt nur, dass die Vorab-Investion der 1000 Glücklichen goldrichtig war: Mit Egyptian Lover und Dopplereffekt als Live-Gästen sowie Helena Hauff an den Decks etwa sind gleich drei Electro-Generationen geladen, von Onra über Vril bis zu KiNKs energetischen Hardware-Workouts ist gemeinhin mit erstklassiger Live-Unterhaltung zu rechnen.

Zu unter anderem Jeff Mills, Margaret Dygas, Marie Davidson und Skee Mask gesellen sich hinter den Decks ein paar einzigartige B2B-Sets von Gieglings Ateq und Dustin, Barnt und Superpitcher sowie dessen Pachanga Boys-Kumpanen Rebolledo mit DJ Tennis. Ein anderes Duo ist nur als solches zu haben: Discodromo spielen unter anderem auf einer von Groove gehosteten Bootsparty. Fehlt nur noch? Na, Tickets!

Wir verlosen 2 Tickets mit 3 Nächte Unterkunft, VIP-Pässe inkl. Bootsparty und BBQ-Party-Einladung für das Lighthouse Festival mit Dopplereffekt, Helena Hauff, Superpitcher, Jeff Mills u.v.m.! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 04. Mai eine Mail mit dem Betreff Lighthouse!



Groove präsentiert: Lighthouse Festival 2017

24. bis 28. Mai 2017

Line-Up: Barnt, Blawan, Cid Rim, Crack Ignaz, Discodromo, Dopplereffektt, Erobique, Horse Meat Disco, Ian F., Jeff Mills, Kiasmos, KiNK, Makossa ft. Suga B, Marie Davidson, Pachanga Boys, Rebolledo, Skee Mask, Vril

Tickets: ausverkauft!

Lighthouse

Porec

Kroatien