Den Namen des Because We Are Friends Festivals darf man ruhig wörtlich nehmen, denn hier in Jesendorf, Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Wismar, wird gemeinsames Feiern großgeschrieben. Nach eigenen Worten ein „Festival von Freunden für Freunde“, wird die sympathische Veranstaltung durch das gleichnamige Kollektiv aus Hamburg organisiert. Auf dem Because We Are Friends feiert man abseits von Sponsoring, Vier-Euro-Wasser und Arschlöchern, denn Sexisten, Homophobe und Rechte müssen dezidiert draußen bleiben. Das Festival bringt Acts aus allen elektronischen Musikhimmelsrichtungen zusammen – von (Tech-) House, Techno, Drum’n’Bass und Reggae bis Dub.

Beim sogenannten Kontrastprogramm gibt das Festival außerdem HipHop, Neunziger- und Trashmusik eine Bühne. Für die Beschallung der fünf Bühnen holt sich die Truppe Unterstützung von zahlreichen nationalen und internationalen Kollektiven, Initiativen und OrganisatorInnen. In den fünf Nächten gibt es etwa Showcases des Sisyphos-Labels Sisyphon, 3000Grad und des Bass-Kollektivs HOCH10.

Und auch wenn bekanntere Namen hier nicht fehlen, ist das Festival vor allem eine Bühne für die kleinen und großen Local Heroes der Kollektive. Ein schöner Kontrast zum Name-Dropping-Contest, der die Festivalbranche ansonsten beherrscht. Und wer in den vier Tagen eine Auszeit braucht, wird auch abseits der Tanzfläche mit Filmvorstellungen, Theateraufführungen und Lichtinstallationen gut unterhalten. Bei der Versorgung seiner Feiergemeinde setzt das Because We Are Friends übrigens auf Nachhaltigkeit, vom vegetarisch/veganen Essen über die Sanitäranlangen bis zur Deko.

Groove präsentiert: Because We Are Friends Festival 2017

27. bis 30. Juli 2017

Line-Up: Fjaak, Blind Observatory, Matthias Meyer, Umami, Mollono.Bass & Ava Asante, Ron Albrecht, Baal, Schlepp Geist, u.v.m.

Tickets: ab 38€

Because We Are Friends

Jesendorf bei Wismar