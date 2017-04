Vorschaubild: Alexander Kilian (Helena Hauff), Foto: Bartosz Ludwinski (Stephan Bodzin)

Das PollerWiesen Opening rückt langsam näher und selbst sollte der erste angeschlagene Termin am 16. April buchstäblich ins Wasser fallen, so bleiben immer noch die Ausweichtermine 23., 30. oder gar am 07. Mai. Dass die westdeutsche Festivalinstitution nicht allein bei der Planung, sondern auch beim Line-Up keine halben Sachen macht, beweist ebenso das Programm des PollerWiesen Festivals am 04. Juni 2017 im Revierpark Wischlingen. Mit Helena Hauff hat das Veranstalterteam eine DJ eingeladen, deren messerscharfe Sets Punk-Spirit mit einem gerüttelt Maß an Electro-Flavours vereinen und die ebenso als Produzentin und Labelbetreiberin stets ein Händchen für explosive Sounds am Randbereich von Techno beweist.

Dazu gesellen sich mit Ben Klock und Marcel Dettmann sowie FJAAK zwei Generationen, die den Berliner Techno-Sound nach Dortmund bringen sowie mit Aroma Pitch und Konstantin Sibold hoffnungsvolle Newcomer aus dem größeren Einzugsbereich. Abgerundet wird das Programm durch Sets von &Me, Andhim, Sam Paganini, Dominik Eulberg sowie britische Rave-Power von Dax J und Karenn, die eines ihrer muskulösen Live-Sets zum Besten geben werden.

Keine halben Sachen in organisatorischer und musikalischer Hinsicht also, doch auch in Sachen Tickets gibt es das volle Verwöhnprogramm: Der Season Pass kommt im praktischen Kreditkartenformat und gewährt euch zum Sparpreis Einlass für drei PollerWiesen-Land-Veranstaltungen, die ihr ganz bequem über die Gästeliste betretet.

Wir verlosen 2×2 Season Pässe für die PollerWiesen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Dienstag, den 11. April eine Mail mit dem Betreff PollerWiesen!



Groove präsentiert: PollerWiesen Festival 2017

04. Juni 2017

Line-Up: &Me, Andhim, Aroma Pitch, Bart Skills, Ben Klock, Dax J, Dominik Eulberg, Enrico Sangiuliano, Ferro, FJAAK, Helena Hauff, Juliet Sikora, Karenn (live), Konstantin Sibold, Marcel Dettmann, P.A.C.O., Paji (live), Sam Paganini

Tickets: ab 28€

Revierpark Wischlingen

Höfkerstraße 12 oder Wischlinger Weg 50

44149 Dortmund