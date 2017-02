Foto: Presse (Fjaak)

Schon Mitte Februar? Noch das bisschen Schüttelfrost, dann ist der Winter überstanden! Zeit, an die Festivalsaison zu denken. Die 20. Ausgabe des Melt! Festivals etwa rückt beharrlich näher und nachdem dafür bereits Ellen Allien, Dixon, Bonobo, Recondite, Kölsch, Courtesy, rRoxymore und Âme b2b Rødhåd bestätigt wurden, folgen nun noch mehr Namen.

Die haben es in sich: Neben FJAAK haben sich mit Bicep, Bjarki und Rampue noch drei weitere Live-Künstler angemeldet, dazu gesellt sich der Noise-Künstler Ben Frost mit einem seiner immersiven Konzerte. Hinter den Decks findet sich eine ähnlich geschmackvolle Auswahl zusammen: Richie Hawtin, Jennifer Cardini, Tale Of Us, Maceo Plex und Andy Butler geben sich ebenso die Ehre wie Cinthie, Modeselektor, Konstantin Sibold, Red Axes und Volvox. Höchste Zeit also, jetzt schon an den Sommer zu denken – der Vorverkauf zumindest läuft bereits auf Hochtouren.



Groove präsentiert: Melt! Festival 2017

14. bs 16. Juli 2017

Line-Up: Agents Of Time, Agoria, Âme & Rødhåd, Andy Butler (DJ), Aurora Halal (Live), Barker & Baumecker, Ben Frost (Live), Bicep (Live), Bjarki (Live), Bonobo, Cinthie, Claptone, Courtesy, Dan Beaumont, Daniel Avery, Dave, Davis, Denis Horvat, Denis Sulta, Die Antwoord, Dixon, Egyptian Lover, Elisabeth, Ellen Allien, FJAAK, Glass Animals, Gus Gus, Haiyti, Hercules & Love Affair, Honne, Jennifer Cardini, Jimi Jules, Job Jobse, Jon Hopkins (DJ), JP Enfant, Julia Govor, Kamasi Washington, Kate Tempest, Kiddy Smile, Kölsch (DJ), Konstantin Sibold, Lakuti, Lil Silva, M.I.A., Maceo Plex, Maggie Rogers, Marcel Dettmann, Massimiliano Pagliara, Michael Mayer, MK, MØ, Modeselektor (DJ), Monoloc, Mutiny The Bounty, Nao, Phoenix, Rampue (Live), Recondite (Live), Red Axes, Richie Hawtin, rRoxymore, Sampha, SOHN, Sonja Moonear, Soulection Showcase, Sylvan Esso, Tale Of Us, Tereza, The Kills, The Lemon Twigs, Tijana T, tINI, Tom Misch, Tony Humphries, Volvox, Von Wegen Lisbeth, Warpaint, WhoMadeWho (DJ)

Tickets: ab 120€

Ferropolis

Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt)