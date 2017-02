Foto: Unbekannt (DJ Koze)

Eigene Tracks hatte das ehemalige Fischmob-Mitglied DJ Koze 2001 noch nicht veröffentlicht. Dafür stand seine Gruppe International Pony – zusammen mit Erobique und Cosmic DJ – gerade am Start. In seinen Charts From The Past aus dem Februar 2001 findet sich ein unter anderem ein Klassiker von Luomo, das russiche Duo SCSI-9 und sein Remix für den Malaria-Hit „Kaltes Klares Wasser“. Zwei der Tracks, unter anderem den International Pony-Remix zu Bob Sinclars „Ich Rocke“ konnten wir online nicht auftreiben.