Foto: Presse (Penner + Muder)

Penner + Muder, das sind Nils Penner und John Muder, die vor gut einem Jahrzehnt in einem Berliner Studio während einer wilden Studiowoche ihre erste Demo aufnahmen, die ihnen wenig später in der Panorama Bar ihr erstes Live-Debüt einspielte. Will zumindest die Legende, wollen zumindest die beiden Produzenten, die sich gerne als Gegenpole betrachten und dennoch ihre Mitte gefunden haben. Nach einer LP und einer Reihe von EPs auf vor allem Moodmusic kehrt das Duo nach fünf Jahren Funkstille mit einer EP für das britische Label Needwant zurück. Die EP Aimless vereint wärme House-Grooves mit dezentem Pop-Appeal, der auf dem Titeltrack vor allem durch die Vocal-Performance Bon Hommes seinen Ausdruck findet. Ein Track, der zur Peak Time ebenso wie zur späten Stunde seine Wirkung entfaltet.

Wir präsentieren „Aimless (feat. Bon Homme)“ von Penner + Muder als exklusive Premiere!



Stream: Penner + Muder – Aimless (feat. Bon Homme)



Penner + Muder – Aimless EP (Needwant)

01. Aimless feat. Bon Homme

02. Rolling

03. The Village

04. Aimless (Instrumental)

05. Aimless (GIOM Remix)

Format: digital

VÖ: 17. Februar 2017