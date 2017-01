5. Second Woman – E/P (Spectrum Spools)

Second Woman ist das gemeinsame Projekt von Joshua Eustis (of Telefon Tel Aviv fame) und Turk Dietrich. Dass ihre Musik auf dem formidablen Editions Mego-Sublabel Spectrum Spools erscheint, ergiebt total Sinn. Die zwei Tracks „I E/P“ und „II E/P“ beschwören den heiligen Geist der abstrakten, digitalen Elektronik-Ära wie Autechre und SND und sind bei all ihrem wahnwitzigen Percussion-Stottern und Beats-Schluckauf angenehmer weise nie ganz weg vom – zugegebenermaßen experimentierfreudigen – Dancefloor. Die Remixes von dem Footwork-Producer Jlin und dem Dubtechno-Act Fluxion nehmen beide das Tempo raus beziehungsweise begradigen das Ganze in einer dicken Wolke aus Hall. „II EP“ bleibt der Gewinner.