Foto: Jacob Hansen (múm/Menschen am Sonntag)

Gut ein Jahr ist es her, dass múm zuletzt im Radialsystem V im Rahmen der stets vertrauenswürdigen UM:LAUT-Konzertreihe an der Spree einkehrten, um einen cineastischen Klassiker live neu zu vertonen. Nachdem das tradierte isländische Kollektiv ihre zu Teilen improvisierte neue Tonspur für den Stummfilm Menschen am Sonntag auf mehrere Auslandsbesuche mitnahmen, kehren sie am 11. und 12. Februar für zwei Abende an den Handlungsort des halbdokumentarischen Streifens zurück, um den Bildern qua Sound neues Leben einzuhauchen. Eine kleine Reise durch idyllische Szenen inmitten einer abgründigen Gesellschaft, wie geschaffen für die ständige Neukommentierung durch ein vielseitiges Klangkollektiv wie múm.



Video: múm – Menschen am Sonntag Trailer

Groove präsentiert: múm plays „Menschen am Sonntag“

11. und 12. Februar 2017

Radialsystem V

Holzmarktstraße 33

10243 Berlin