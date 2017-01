Illustration: Giegling

Giegling reist um die Welt. Die Planet Giegling Tour führt das Labelkollektiv aus Weimar und Berlin von Februar bis April in 18 Städte. Teil der Tour sind nicht nur Partys, sondern auch Ausstellungen, Konzertabende und Installationen. Neben den DJs und Liveacts des Labels sind auch Maler, Lichtkünstler oder Bildhauer des Kollektivs mit dabei. Die Tour endet am 02. April in ihrer Heimatstadt Weimar, zuvor gibt es unter anderem Konzert- und Clubabende in Leipzig und Basel. Beim Konzert im Funkhaus Nalepastraße in Berlin spielen VRIL, ATEQ, Edward, Kettenkarussell und ein weiterer, nur „X“ genannter Künstler… Am Tag drauf geht es übrigens im Berghain beziehungsweise der Panorama Bar mit einer Clubnacht weiter.

„Planet Giegling … wird eine Reise zurück zu unseren Wurzeln und in unsere Zukunft sein. Es ist eine holistische Herangehensweise, die uns uns ermöglichen wird viele neue Sachen auszuprobieren und Dinge wieder hervorzuholen, die wir mittlerweile fast vergessen haben. Es ist ein Schritt näher zum „Gesamtkunstwerk. Ein Traum davon auf allen Ebenen zusammen zu arbeiten und in Selbstbewusstsein alle Belastungen und Hürden zu überwinden“, so Giegling in einer Mitteilung.



Giegling Live im Funkhaus Nalepastraße

30. März 2017

Line-Up: VRIL, ATEQ, Edward, Kettenkarussell, X

Funkhaus Berlin

Nalepastrasse 18

12459 Berlin

Tickets: 27,40€

Planet Giegling Tourdaten:

03.02.2017 New York – Konzert + Ausstellung – Knockdown Center

04.02.2017 New York – Club – The Bunker

09.02.2017 Los Angeles – Konzert + Ausstellung – TBA

11.02.2017 Los Angeles – Club – TBA

17.02.2017 Tokyo – Club – Contact

18.02.2017 Seoul – Konzert – Constant Value – Club – Mystik

24.02.2017 Beijing – Konzert + Ausstellung – Tabula Rasa Gallery – Club – Lantern

25.02.2017 Taipei – Konzert + Ausstellung – Venue – Club – Korner

02.03.2017 Tel Aviv – Club – Block

03.03.2017 Paris – Club – Rex

04.03.2017 London – Club – Village Underground

05.03.2017 London – Koncert – Barbican

10.03.2017 Brüssel – Club – TBA

11.03.2017 Amsterdam – Koncert + Club + Ausstellung – De School

16.03.2017 Tbilisi – Koncert – Spacehall

17.03.2017 Tbilisi – Club – Bassiani

18.03.2017 Kiew – Club – Closer

24.03.2017 Prag – Konzert + club – MeetFactory

25.03.2017 Basel – Konzert – TBC – Club – Hinterhof

29.03.2017 Leipzig – Konzert – UT Connewitz

30.03.2017 Berlin – Konzert – Funkhaus

31.03.2017 Berlin – Club – Berghain/Panorama Bar

01.04.2017 Leipzig – Club – Conne Island

02.04.2017 Weimar – Riessnerstraße