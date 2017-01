Foto: Aldo Paredes (The Black Madonna)

Gestern erschien die neue The Black Madonna-Single „He Is The Voice I Hear“ auf ihrem neuen Label We Still Believe erstmals digital, nachdem bereits im Dezember eine limitierte Vinyl-Pressung erhältlich war. Auf dem zehnminütigen Track verbindet die Produzentin und DJ aus Chicago erstmals Disco-Beats mit live eingespielten Streichinstrumenten. „Was das Plattenmachen betrifft hatte ich immer das Gefühl, dass es besser ist zu schweigen, als sich zu hetzen und eine Menge Musik herauszubringen, die nichts zu sagen hat. Aber jetzt ist es an der Zeit etwas zu teilen, das für mich das aufregendste Projekt darstellt, an dem ich je gearbeitet habe“, so The Black Madonna, die auch an einem Album mit Liveinstrumentierung arbeitet.



Stream: The Black Madonna – He Is The Voice



The Black Madonna – He Is The Voice I Hear (We Still Believe)

01. He Is The Voice I Hear

Format: 12″, digital

VÖ: 09. Januar 2017