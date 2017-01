Ein Albumtitel wie Y klingt nichts- und vielsagend gleichermaßen. Bei Cummi Flu und Raz Ohara hat der Buchstabe eine symbolische Bedeutung: Das bisher einzige Album von Cummi Flu hieß Z (ebenso auf Albumlabel veröffentlicht). Die beiden Produzenten haben sich mit diesem Projekt zu ihrer zweiten Kollaboration zusammengefunden. Aus Samples und Fieldrecordings extrahieren die beiden meist hölzern klingende Perkussion und Saiteninstrumente. Diese werden in dichte Loops gewoben, durch die streckenweise Raz Oharas hohe und soulige Stimme dringt. Durch die Repetition geben sie den Hörern Zeit, sich in der Musik zu verlieren, über die hervorgerufenen Assoziationen nachzudenken und sich ganz in der Stimmung eines Tracks einzufinden. Raz Ohara und Cummi Flu wirken auf Y wie zwei Schamanen, die einen mit auf einen magischen Trip nehmen. Nach einer intensiven Session entlassen sie einen gutmütig und friedvoll. Wiederholung empfohlen!



Video: Cummi Flu / Raz Ohara – Album Snippet